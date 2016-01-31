Женская сборная Украины по фехтованию на саблях выиграла в финале Кубка мира у России

20:31, 31 января 2016
Спорт
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Украинки победили с минимальным счетом 45:44.

noc-ukr.org

В Афинах (Греция) завершился финальный матч Кубка мира по фехтованию в командных соревнованиях женщин-саблисток, где сборная Украины победила команду России, сообщает официальный сайт соревнований.

Финальный матч завершился со счетом 45:44.

Матч двух команд-лидеров мирового фехтования на саблях проходил в равной, упорной и драматичной борьбе, а решающее очко украинской команде принесла лидер Ольга Харлан, сумевшая нанести победный укол Софье Великой.

Украинская команда выступала в составе Ольга Харлан, Елена Комащук, Алина Кравацкая и Елена Воронина.

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