Женская сборная Украины по фехтованию на саблях выиграла в финале Кубка мира у России
20:31, 31 января 2016Спорт
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Украинки победили с минимальным счетом 45:44.
noc-ukr.org
В Афинах (Греция) завершился финальный матч Кубка мира по фехтованию в командных соревнованиях женщин-саблисток, где сборная Украины победила команду России, сообщает официальный сайт соревнований.
Финальный матч завершился со счетом 45:44.
Матч двух команд-лидеров мирового фехтования на саблях проходил в равной, упорной и драматичной борьбе, а решающее очко украинской команде принесла лидер Ольга Харлан, сумевшая нанести победный укол Софье Великой.
Украинская команда выступала в составе Ольга Харлан, Елена Комащук, Алина Кравацкая и Елена Воронина.
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