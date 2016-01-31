Коноплянка и Кравец забили голы в матчах чемпионатов Испании и Германии

Украинский легионер испанской "Севильи" Евгений Коноплянка забил последний гол в матче чемпионата Испании с "Леванте", сообщает официальный сайт Ла Лиги.

"Севилья" выиграла со счетом 3:1, а вышедший на замену на 64-й минуте украинец отличился спустя 12 минут, на 76-й, укрепив преимущество своей команды до двух голов.

В свою очередь, "Штутгарт" продлил свою беспроигрышную серию в Бундеслиге до пяти матчей, выиграв третий матч подряд. В матче с "Гамбургом" при счете 1:1 Артем Кравец, вышедший на замену на 78-й минуте, спустя 10 минут, на 88-й забил победный гол - 2:1.

Как сообщал УНИАН, Коноплянка перешел в "Севилью" летом 2015 года, накануне сезона 2015/16, а Кравец был арендован "Штуттгартом" у киевского "Динамо" на полгода в январе 2016 года.