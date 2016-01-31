Теннисист Джокович выиграл третий турнир серии "Большого шлема" подряд

В Мельбурне завершился финал Australian Open, в котором сербский теннисист Новак Джокович обыграл Энди Маррея из Великобритании, сообщается на официальном сайте соревнований.

Лидер мирового рейтинга не позволил сопернику выиграть ни одного сета — 6:1, 7:5, 7:6. Поединок продолжался 2 часа 52 минуты.

Накануне победительницей первого турнира года серии "Большого шлема" - Australian Open - в женском турнире стала немка Анжелика Кербер, обыгравшая в финале лидера мирового рейтинга американку Серену Уильямс.

Джокович в третий раз подряд выиграл турнир "Большого шлема" и в шестой раз в карьере победил на Australian Open. В 2015-м году сербский спортсмен выиграл три из четырех турниров серии - в Австралии, Великобритании (Уимблдон) и США (Нью-Йорк). Последний турнир "Большого шлема", в котором он не побеждал, остается Открытый чемпионат Франции-2015. Этот турнир он не выигрывал никогда, хотя трижды (2012,2014-15) доходил до финала.

В этом году турнир в Мельбурне проходил с 18 по 31 января.