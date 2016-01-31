Шевченко и Ребров попали в список лучших атакующих дуэтов мира



Об этом сообщает "Новое время".

В составе "Динамо" Шевченко и Ребров вместе играли в 1994-1999 годах. На двоих форварды за киевский клуб забили 287 голов.

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В 1999 году Шевченко перешел в итальянский "Милан", а Ребров в 2000 стал игроком английского "Тоттенхэма".

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Также в список попали другие легендарные дуэты мирового футбола: Иан Раш и Кенни Далглиш ("Ливерпуль"), Ромарио и Христо Стоичков ("Барселона"), Алессандро Дель Пьеро и Давид Трезеге ("Ювентус"), Эмилио Бутрагеньо и Уго Санчес ("Реал"), Альфредо ди Стефано и Ференц Пушкаш ("Реал"), Энди Коул и Дуайт Йорк ("Манчестер Юнайтед"), Алан Ширер и Крис Саттон ("Блэкберн"),Рауль и Фернандо Морьентес ("Реал"), Луис Суарес и Даниэль Старридж ("Ливерпуль"), Руд Гуллит и Марко ван Бастен ("Милан"), Тьерри Анри и Деннис Бергкамп ("Арсенал"), Алан Ширер и Тедди Шерингем (сборная Англии), Ромарио и Бебето (сборная Бразилии), Гари Линекер и Питер Бирдсли (сборная Англии), Иван Саморано и Марсело Салас (сборная Чили).

Как сообщал УНИАН, в начале 2016 года Сергей Ребров попал в двадцатку лучших тренеров мира.