Завод Mercedes остановится, пока сотрудники посмотрят футбол

Немецкий автомобильный гигант Mercedes-Benz решил приостановить производство на время полуфинального матча чемпионата Европы по футболу в среду, в котором встретятся сборные Турции и Германии.

Такое решение принято для того, чтобы все сотрудники компании оказались в равных условиях и смогли посмотреть этот матч.

Важную роль в этом сыграл тот факт, что на предприятиях Mercedes в Германии занято много турок.

В отличие от Германии, турецкая сборная имеет серьезный дефицит футболистов, и в полуфинале будет располагать всего 14 игроками. Пятеро турок не смогут выйти на поле из-за полученных травм, а четверо были дисквалифицированы, пишут турецкие газеты, отмечая, что по правилам УЕФА, дозаявка игроков возможна лишь до начала турнира.

Комсомольская правда в Украине