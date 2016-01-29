В матче памяти Белькевича ветераны киевского и минского "Динамо" сыграли вничью

В Минске состоялся матч памяти игрока киевского и минского "Динамо" Валентина Белькевича, в котором ветераны команд сыграли два тайма по 35 минут.

Поединок завершился ничьей 3:3.

Хет-триком в составе белорусской команды отметился Владимир Маковский, (12, 16 и 29 минуты), а в составе киевлян отличились Александр Алиев (13), Артем Милевский (40) и Виталий Косовский (53).

Белькевич родился в Минске и начинал свою профессиональную футбольную карьеру в местном "Динамо" (1991-1996). С 1996 по 2007 годы он выступал за киевское "Динамо". В составе украинского клуба становился 7-кратным чемпионом Украины (1997—2001, 2003, 2004), 6-кратным обладателем Кубка Украины (1998—2000, 2003, 2005, 2006), был участником полуфинала Лиги Чемпионов сезона 1998/99.

В 2012-2014 годах тренировал молодежные и юношеские команды ФК "Динамо" (Киев).

Белькевич умер в ночь на 1 августа 2014 года на 42-м году жизни у себя дома в Киеве. У него оторвался тромб.

27 января футболисту исполнилось бы 43 года.