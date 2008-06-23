Аршавин вошел в десятку лучших игроков Евро-2008

Форвард сборной России Андрей Аршавин после матчей 1/4 финала чемпионата Европы вошел в десятку лучших игроков турнира согласно рейтингу Castrol. Как сообщает Лента.ру, Аршавин занимает девятую позицию среди всех футболистов с 2154 очками. Лидирует в рейтинге нападающий сборной Испании Давид Вилья - у него 3534 очка.

В тройку лучших, кроме Вильи, входят вратари сборных Голландии и Швеции - соответственно Эдвин ван дер Сар (3086 очков) и Андреас Исакссон (2451 очко). Четвертую и пятую позиции делят голландский форвард Руд ван Нистелрой и полузащитник сборной Швейцарии Транкильо Барнетта (по 2393 очка). На шестом месте голкипер команды Румынии Богдан Лобонц (2340 очков). Далее в списке лучших значатся защитник сборной Португалии Пепе (2312 очков), немецкий форвард Лукаш Подольски (2210 очков), Аршавин и нападающий команды Хорватии Ивица Олич (2125 очков).

В двадцатку лучших, помимо Аршавина, входит еще один российский футболист - нападающий Роман Павлюченко. Он занимает семнадцатую позицию с 1750 очками.

Рейтинг Castrol учитывает различные статистические показатели футболистов в матчах турнира. Символическая сборная Евро-2008, по версии Castrol, выглядит следующим образом: ван дер Сар - Улоф Мелльберг (Швеция), Пепе, Петтер Ханссон (Швеция), Джорджо Кьеллини (Италия) - Михаэль Баллак (Германия), Хакан Якин (Швейцария), Весли Снейдер (Голландия), Барнетта - Вилья, ван Нистелрой.