Апелляция Платини на решение о дисквалификации будет рассмотрена 15 февраля

Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) 15 февраля рассмотрит жалобу главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини на решение о его отстранении от футбольной деятельности на восемь лет, сообщает ТАСС со ссылкой на французское издание L'Équipe.

Комитет по этике ФИФА 9 января сообщил, что президенту ФИФА Йозефу Блаттеру и Платини были направлены мотивировочные части решения об отстранении чиновников от футбола на восемь лет. Само решение было обнародовано 21 декабря прошлого года.

Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Комитет по этике ФИФА объявил, что данное Блаттером заверение о наличии устного соглашения по платежу Платини было неубедительным. Обвинения в коррупции с Блаттера и Платини были сняты, но они признаны виновными в других нарушениях кодекса поведения ФИФА, в том числе касающихся принятия подарков, конфликта интересов, лояльности и пр.

Блаттер и Платини были также оштрафованы на 50 и 80 тысяч швейцарских франков соответственно.