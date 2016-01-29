Апелляция Платини на решение о дисквалификации будет рассмотрена 15 февраля
Комитет по этике ФИФА 9 января сообщил, что главе УЕФА была направлена мотивировочная часть решения об отстранении от футбола на восемь лет.
Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) 15 февраля рассмотрит жалобу главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини на решение о его отстранении от футбольной деятельности на восемь лет, сообщает ТАСС со ссылкой на французское издание L'Équipe.
Комитет по этике ФИФА 9 января сообщил, что президенту ФИФА Йозефу Блаттеру и Платини были направлены мотивировочные части решения об отстранении чиновников от футбола на восемь лет. Само решение было обнародовано 21 декабря прошлого года.
Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Комитет по этике ФИФА объявил, что данное Блаттером заверение о наличии устного соглашения по платежу Платини было неубедительным. Обвинения в коррупции с Блаттера и Платини были сняты, но они признаны виновными в других нарушениях кодекса поведения ФИФА, в том числе касающихся принятия подарков, конфликта интересов, лояльности и пр.
Блаттер и Платини были также оштрафованы на 50 и 80 тысяч швейцарских франков соответственно.