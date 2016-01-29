Футболисты "Днепра" проведут второй межсезонный сбор в Испании

В пятницу днем футболисты днепропетровского "Днепра" отправились на сбор в Испанию, сообщает пресс-служба ФК "Днепр".

На второй сбор команды в зимнее межсезонье отправились 25 игроков.

вратари Ян Лаштувка, Алексей Баштаненко, Даниил Кучер;

защитники Артем Федецкий, Иван Томечак, Папа Гуйе, Евгений Чеберячко, Дуглас, Андерсон Пико, Лео Матос, Валерий Лучкевич, Владимир Адамюк;

полузащитники Эдмар, Евгений Шахов, Егор Назарина, Кирилл Петров, Бруно Гама, Джон Руис, Роман Безус, Сергей Политыло, Андрей Близниченко, Руслан Ротань;

нападающие Евгений Селезнев, Роман Зозуля, Артем Довбык.

По сравнению с первым сбором, список пополнили капитан команды Руслан Ротань и Дуглас. Также вернулся в обойму Андрей Близниченко, а из молодых футболистов шанс проявить себя получили Егор Назарина, Артем Довбык и Даниил Кучер. Продолжается просмотр Владимира Адамюка и Кирилла Петрова. В то же время из-за полученной в одном из контрольных матчей травмы плеча нет Александра Кобахидзе, отсутствует и Матеус.

В Испании резиденцией «Днепра» станет знакомый по одному из предыдущих сборов отель Elba Estepona в провинции Малага. Команда будет работать здесь до 10 февраля и проведет за это время 4 контрольных матча: 31 января против пражской «Спарты» (17:30 по киевскому времени), 3 февраля против «Бенфики» (Луанда), 6 февраля против корейского «Самсунга» и 9 февраля против болгарского «Литекса».