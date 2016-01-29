На чемпионате мира по санному спорту Украину представят 7 спортсменов

29 января в Германии начнется борьба за награды 46-го мирового первенства по санному спорту, где Украину представят 7 спортсменов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Лучшие представители санного спорта разыграют награды в спринте, одноместных и двухместных санях, в командной эстафете.

Состав сборной Украины выглядит таким образом.

Мужчины: Антон Дукач, Андрей Мандзий (оба - одноместные сани), Роман Захаркив, Александр Оболончик (двухместные сани).

Женщины: Анастасия Полусыток, Елена Стецкив, Елена Шхумова.

Чемпионат мира в Кенигсзее продлится с 29 по 31 января.