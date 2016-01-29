На чемпионате мира по санному спорту Украину представят 7 спортсменов
12:50, 29 января 2016Спорт
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В составе команды четверо мужчин и трое женщин
noc-ukr.org
29 января в Германии начнется борьба за награды 46-го мирового первенства по санному спорту, где Украину представят 7 спортсменов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Лучшие представители санного спорта разыграют награды в спринте, одноместных и двухместных санях, в командной эстафете.
Состав сборной Украины выглядит таким образом.
Мужчины: Антон Дукач, Андрей Мандзий (оба - одноместные сани), Роман Захаркив, Александр Оболончик (двухместные сани).
Женщины: Анастасия Полусыток, Елена Стецкив, Елена Шхумова.
Чемпионат мира в Кенигсзее продлится с 29 по 31 января.
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