Украинский фигурист завоевал серебро чемпионата Европы в составе сборной Израиля

В Братиславе (Словакия) завершились соревнования в мужском одиночном катании, где 2-е место и серебряную медаль завоевал экс-украинский фигурист, представляющий сборную Израиля киевлянин Алексей Быченко, сообщает официальный сайт соревнований.

За свое выступление Быченко получил 242,56 балла.

27-летний фигурист, родившийся в Киеве, до 2010 года выступал под украинским флагом. Дважды (в 2007 и 2008 годах) становился вице-чемпионом Украины, в 2010-м броновым призером. После этого перешел в состав сборной Израиля. На Олимпиаде в Сочи-2014 занял 21-е место.

Медаль в Братиславе стала первым крупным успехом фигуриста.

Победу в четвертый раз подряд на континентальных первенствах одержал испанец Хавьер Фернандес - 302,77 балла. Бронза на счету россиянина Максима Ковтуна - 242.21 балла.

Представляющий Украину Иван Павлов набрал 189.65 балла и занял итоговое 15-е место.

Чемпионат Европы по фигурному кататнию проходит в Братиславе с 26 по 31 января. В пятницу будут разыграны медали в одиночном женском катании, в субботу - в парном катании и среди танцевальных дуэтов.