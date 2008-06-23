«Гольфстрим. Киевский Гольф Клуб» приглашает в пресс-тур

25 июня 2008 года состоится пресс-тур, который команда проекта «Гольфстрим. Киевский Гольф Клуб» организовывает для знакомства с будущими модулями комплекса «Киевский Гольф энд Кантри Клаб» (село Гавронщина, Макаровский район, Киевской области).

В программу Пресс-тура включены следующие мероприятия:

- просмотр презентационных материалов о проекте «Гольфстрим. Киевский Гольф Клуб»;

- экскурсионная программа по «Парковому полю»;

- увлекательная игра на «Тренировочном поле для гольфа»;

- музыкальная программа;

- кулинарный салон от Юргена Смаглика.

Дополнительную информацию о проекте Вы можете получить, посетив наш сайт www.kievgolfclub.com

Просим предварительно подтвердить свое участие отправив заявку на e-mail: info@kievgolfclub.com или позвонив по телефонам +38 044 545 71 77, +38 067 404 62 63, +38 067 402 55 59

Сбор участников «Пресс-тура»: 17.00 возле «Украинского Дома» (ул. Крещатик,2). Тайминг проведения 17.00-21.00.

Будем рады видеть Вас среди участников нашего «Пресс-тура»

С уважением,

Проект «Гольфстрим. Киевский Гольф Клуб»