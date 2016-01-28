23 украинских спортсмена отправятся на II зимние Юношеские Олимпийские игры
Почти две недели осталось до старта II зимних Юношеских Олимпийских игр, которые будет принимать норвежский Лиллехаммер.
23 украинских атлета сумели завоевать право участия во II зимних Юношеских Олимпийских играх 2016 года, сообщает пресс-служба НОК Украины.
Украинцы будут соревноваться в 9 видах спорта таких как: биатлон, лыжное двоеборье, фигурное катание, санный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, лыжные гонки, горнолыжный спорт, скелетон, сноубординг.
Более 1100 атлетов из 71 страны мира в возрасте от 15 до 18 лет не только разыграют 70 комплектов наград в 15 традиционных зимних дисциплинах, но и смогут принять активное участие в насыщенной учебной и культурно-образовательной программе.
Кроме традиционных стран, которые всегда участвуют в Играх, в Лиллехаммер будут представлены и такие экзотические для зимних видов спорта как: Южная Африка, Восточный Тимор, Непал, Кения, Ливия, Кипр и Ямайка.
II зимние Юношеские Олимпийские игры, которые будет принимать норвежский Лиллехаммер, состоятся с 12 по 21 февраля.