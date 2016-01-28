23 украинских спортсмена отправятся на II зимние Юношеские Олимпийские игры

23 украинских атлета сумели завоевать право участия во II зимних Юношеских Олимпийских играх 2016 года, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Украинцы будут соревноваться в 9 видах спорта таких как: биатлон, лыжное двоеборье, фигурное катание, санный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, лыжные гонки, горнолыжный спорт, скелетон, сноубординг.

Более 1100 атлетов из 71 страны мира в возрасте от 15 до 18 лет не только разыграют 70 комплектов наград в 15 традиционных зимних дисциплинах, но и смогут принять активное участие в насыщенной учебной и культурно-образовательной программе.

Кроме традиционных стран, которые всегда участвуют в Играх, в Лиллехаммер будут представлены и такие экзотические для зимних видов спорта как: Южная Африка, Восточный Тимор, Непал, Кения, Ливия, Кипр и Ямайка.

II зимние Юношеские Олимпийские игры, которые будет принимать норвежский Лиллехаммер, состоятся с 12 по 21 февраля.