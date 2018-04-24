Главный тренер сборной Украины по футболу Фоменко: "Германия входит в список топ-команд мирового футбола. Матч с ними будет особенным"

Прошлый год стал историческим для главной футбольной команды страны – национальной сборной. После долгих лет неудач в плей-офф украинцы сумели преодолеть этот роковой для себя этап отборочного турнира и будут выступать на чемпионате Европы. Если четыре года назад, в 2012-м, наши футболисты участвовали в соревновании на правах хозяев, наряду с командой Польши, то сейчас впервые поедут на Евро в роли команды, отобравшейся на турнир через квалификацию.

Тяжелейший ответный матч плей-офф со Словенией, начавшийся с пропущенного гола в Мариборе, проходил для нашей команды в обстановке большого психологического давления – не только со стороны трибун, но и со стороны соперников, которые постоянно грубили на поле и провоцировали украинцев на ответные фолы и неизменные в таких случаях санкции со стороны арбитра. Вплоть до удаления с поля. Тем не менее, парням в «желто-голубых» футболках удалось сдержать натиск соперника в игре, а также найти в себе волю и мужество для того, чтобы не сорваться и не ответить на провокации оппонента. А в концовке матча даже забить ответный гол и окончательно склонить чашу весов в свою пользу.

Одним из главных творцов этого успеха стал тренер команды Михаил Фоменко. В беседе с УНИАН Михаил Иванович рассказал о прошлогодних играх и отметил, что для удачного выступления на самом Евро игроки должны показать запредельную концентрацию и уровень самоотдачи.

Какую оценку вы бы поставили своей команде за 2015-й год, в частности, и отборочный цикл, в целом?

Задача выполнена, это самое главное. Значит, все было, в целом, хорошо. Такого же, чтобы все было идеально, в любом случае, не бывает. Где-то - понравилось, где-то - нет. Это жизнь. Вообще, результат оценивают болельщики и журналисты. У нас, тренерского штаба, совсем другие задачи - ежедневная кропотливая работа для достижения поставленной цели.

Был ли какой-то особенный ключевой момент для команды в групповом турнире?

Выделил бы первую игру с командой Словакии, которую мы проиграли в Киеве. Потеряли очки на самом старте, это было досадно. Такой старт предопределил то, что в каждой следующей игре нужно бороться по максимуму, стремиться сделать результат.

Можно ли было избежать плей-офф?

Рецепт прост, нужно было выигрывать все оставшиеся игры. Тогда мы бы точно вышли из группы с первого места. Другое дело, как этого достичь…

Тем не менее, пришлось попотеть в плей-офф. Ответная игра со словенцами была «валидольной»…

Мы пропустили быстрый гол. И в этой ситуации нужно было немного скорректировать игру, подсказать ребятам. Даже на таком стадионе, в такой ситуации, до команды удалось «докричаться», дальше игра пошла немного другая. Ребята делали каждый то, что должен был делать, выполняли свои функции на поле.

Другое дело, что соперник играл не только в футбол… Было очень много провокаций, грубости, нас постоянно хотели вывести из себя. Ребятам даже говорил, что, по-моему, у них есть тренер специальный – по провокациям. К счастью, игроки не повелись на эти провокации, сыграли грамотно, дисциплинированно. Мы были готовы к тому, что будет происходить.

Какая сборная сильнее – та, которая два года назад играла с французами в плей-офф и проиграла, или нынешняя?

Я не думаю, что эти команды нужно сравнивать. Нельзя стоять на месте, нужно все время двигаться вперед. Футболисты прекрасно понимали свою задачу идти дальше, достигать новых поставленных целей. У команды образца-2015 это получилось.

В адрес сборной постоянно звучит много критики. Нужно иметь железные нервы, чтобы спокойно реагировать на все выпады…

Нужно просто каждому делать свое дело. Ваши коллеги часто выдают желаемое за действительное. Воспринимать нужно все спокойно.

Чаще всего вам достается за осторожность, излишний прагматизм и футбол от обороны. Сборная Украины может быть эффективной, играя по-другому?

У меня к вам тот же вопрос… Если у команды мяча нет, в какой футбол она должна играть?

Прессингующий…

Вот она и прессинговала. Когда мы отбирали мяч, мы разве не атаковали? Мы же не оборонялись с мячом, ребята шли вперед, атаковали…

Скажем так, со стороны кажется, что команда была гораздо более сконцентрирована на обороне, чем на атаке.

Игра строится, прежде всего, исходя из соперника, которого мы имеем на данный момент, а не из пожеланий игроков или тренера. Далеко не всегда мы можем позволить себе быть первым номером.

Хотелось бы пройтись по персоналиям… Кто, в случае форс-мажора, может заменить Шевчука на левом фланге обороны, а Федецкого – на правом?

Я бы не хотел обсуждать конкретных игроков. Это наша (тренерского штаба команды) личная кухня, которая никого не касается. Естественно, у нас есть сборы, на которые мы приглашаем широкий круг кандидатов на каждую позицию, тех, кто хорошо проявил себя в клубе, просматриваем их. Другое дело, что не каждый игрок, хорошо зарекомендовавший себя в клубе, может проявить себя и в национальной сборной, где собираются сильнейшие. Но, в любом случае, работа над составом идет ежедневно.

Планируете ли «вливать свежую кровь» накануне или во время Евро?

На Евро будут играть сильнейшие украинские футболисты на данный момент. Кто это будет – поживем-увидим. Я выступаю за стабильность, так как игрок, проявляющий себя сегодня, будет в хорошей форме и завтра. А если он сейчас себя не проявляет, то с чего он вдруг проявит себя через месяц.

Поставлю вопрос иначе, что нужно сделать, к примеру, футболисту луганской «Зари», чтобы выйти на поле в стартовом составе сборной Украины?

Делать нужно ровно то же самое, что и раньше… Выходить на поле и доказывать свой уровень мастерства игрой в каждом матче. Прилагать максимум усилий, даже сверх максимума. Давать нам информацию к размышлению… Чтобы своей игрой они заставляли нас, тренерский штаб, брать их в национальную сборную.

Просто складывается любопытная ситуация, когда игроки других команд-лидеров отечественного футбола – «Шахтера», «Динамо» и «Днепра» - широко представлены в составе, а игроков «Зари», которая идет на 3-м месте, практически нет…

Повторюсь, это не от меня зависит, не от моих помощников по тренерскому штабу. Это зависит от каждого конкретного игрока в отдельности. Если игрок покажет уровень мастерства, докажет нам, что заслужил место в сборной, он будет в сборной.

Как вы относитесь к вопросу натурализации игроков для сборной Украины?

Негативно.

Соответственно, Данило Силва и Тайсон не представляют никакого интереса для тренерского штаба сборной?

Да, этот вопрос не обсуждается.

А уже заигранный за сборную Украины серб Марко Девич претендует на поездку во Францию?

Это у него нужно спрашивать… Все зависит от его уровня игры, от того, какую игру он будет демонстрировать в своем клубе. Если Девич будет находиться в хорошей форме, на него, естественно, обратят внимание в штабе сборной.

Проясните ситуацию с выходом Зинченко на последних минутах домашнего матча с Испанией. Игрок затем даже не попал в список вызванных на матчи плей-офф…

В этой ситуации не вижу ничего необычного. Никакой проблемы. Игрока нужно было заиграть за сборную Украины, чтобы его не заиграли за другие национальные сборные. Сейчас это было сделано «на перспективу». Пока что он молод. Если же он будет показывать уровень игры, соответствующий уровню «сборника», мы, разумеется, тут же пригласим его в команду.

Какую задачу нашей сборной реально решить на Евро?

Главная задача – выйти из группы. Она поставлена перед командой и тренерским штабом, и мы будем ее решать. Сейчас нам нужно сконцентрироваться на трех матчах группового этапа.

Вы уже, разумеется, начали сбор информации по соперникам. Кто-то вас уже успел чем-то удивить?

Абсолютно нет… Все команды на ладони, проявили себя на достаточно высоком уровне. О сборной Германии и говорить нечего – действующий чемпион мира. Поляки, когда играли с командой Германии в отборочном цикле, сумели с ними поделить очки - одну игру выиграли и одну проиграли. К тому же, поляки сейчас - совсем другая команда, чем та, с которой мы играли ранее. В ней появилось много игроков команд топ-уровня. Команда Северной Ирландии выиграла отборочный турнир в своей группе, что говорит о многом…

Группа очень сложная нам досталась.

То есть, вы не делите соперников на Германию и остальных?

Ну, почему… Нам бы, может, и хотелось не делить, но Германия входит в список топ-команд мирового футбола. Матч с ними будет особенным.

Тот факт, что матч со сборной Германии будет первым на групповом этапе – хорошо или плохо?

Я не думаю, что от порядкового номера игры что-то зависит. Все зависит от конечного результата. Жребий распорядился так, что мы играем с немцами первый матч. Значит, будем играть первый матч. Больше это ничего не значит.

Если сборная не выйдет из группы – это будет провал?

Это будет означать, что мы не выполнили задачу. Называть это провалом… Я бы назвал это просто неудачей…

То, что команда будет играть три матча в трех разных городах – это большая проблема?

Мы только первый матч проводим далеко от своей базы, два других – рядом. Я бы не сказал, что эта ситуация чем-то отличается от других крупных турниров. Обычная ситуация. Например, когда играешь спаренные игры, одну дома – другую на выезде. Игроки к этому привыкли. Другое дело, когда там будет проводиться чемпионат, июнь-июль, в это время там будет жарко и очень влажно, рядом водоемы. А, с другой стороны, в этой ситуации будут все команды. И всем будет так же сложно приспособиться к погодным условиям, как и нам.

Новый контракт с вами, заключенный после декабрьского Исполкома ФФУ, рассчитан на полгода и закончится после Евро-2016. Эти сроки инициировала ФФУ или это было ваше предложение?

Это было обоюдное решение.

Вы допускаете, что можете остаться в сборной и после Евро во Франции?

Загадывать так далеко… Поживем-увидим. Пока говорить что-то на эту тему рано.

Можно ли сказать, что работа со сборной Украины – это самое сложное, что было в вашей тренерской карьере?

Я бы не сказал, что это самое сложное. Дело в том, что это другая специфика работы, нежели в клубе. В клубе ты работаешь ежедневно, в сборной – определенное количество времени. С другой стороны, в клубах – одни футболисты, в сборной – другие. Здесь собираются лучшие игроки Украины. Поэтому работать приятнее с футболистами.

Эта работа забирает больше нервов…

Это все - следствие… Ведь уровень ответственности выше. Команда выступает за честь страны. Поэтому, естественно, здесь куда большее напряжение. Меру ответственности понимают и футболисты, и тренерский штаб. Нервов уходит достаточно.

Был ли такой момент на протяжении последних трех лет, когда вы пожалели, что согласились возглавить сборную Украины?

Если дал согласие, то какой смысл уже жалеть… На самом деле, что в клубах приходится много затрачивать нервов, что в сборной. В клубах, возможно, даже больше нервов тратишь, так как игр больше.

В то время, пока вы руководите сборной, сменилось руководство ФФУ. Это как-то сказалось на вашей работе? Что-то изменилось?

Нет, абсолютно ничего. Во время отбора на Евро ставили максимальную задачу – попасть в финальный турнир. Перед Евро поставили новую задачу. Меняются задачи, а в плане повседневной работы не поменялось ничего. Все идет своим чередом.

Кирилл Стадниченко