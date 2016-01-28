Лидер сборной Украины по теннису Свитолина пропустит матчи Кубка Федерации

Об этом спортсменка сообщали на своей страничке в Instagram.

"К сожалению, я не смогу выступить в составе команды в Израиле. Мне нужно восстановиться от травмы, для этого необходимо некоторое время. Я надеюсь, лечение и восстановление не займет слишком много времени. Хочу пожелать нашей команде удачи и побед!", - написала Свитолина.

Травму спортсменка получила во время выступлений на первом турнире года из серии "Большого шлема" - Открытом чемпионате Австралии.

На данный момент капитан команды Михаил Филима заявил в состав следующих спортсменок - Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Ольга Савчук.

В пуле А Группы 1 Евро-Африканской зоны Кубка Федерации украинских теннисисток ждут матчевые противостояния с командами Швеции и Португалии. Согласно регламенту соревнований, победитель пула А встретится с победителем квартета С (соответственно, в другом матче сойдутся победители B и D). Команда, которая выиграет эту матчевую встречу получит одну из двух путевок в плей-офф Второй мировой группы.

Соревнования Группы 1 Евро-Африканской зоны Кубка Федерации состоятся 3-6 февраля в Эйлате (Израиль).