В Закарпатье пройдет международная велогонка Pylypets Gravity race

С 18 по 21 августа в Закарпатье (горнолыжный комплекс Пилипец) состоится международная велогонка по скоростному спуску Pylypets Gravity race, которая представлена в календаре Международного союза велосипедистов (UCI), сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Украины.

UCI назначил на должность главного комиссара гонки международного судью из Греции Ригаса Чараламбоса.

«В прошлом году дата велогонки в Пилипце была приурочена специально ко Дню Независимости Украины. Это было знаковым жестом, ведь нам удалось не только сохранить гонку в календаре UCI как украинскую, но и создать для экстремальных велогонщиков еще одно международное соревнование. Мы рады, что велогонка по скоростному спуску снова пройдет в Пилипце. Федерация велосипедного спорта Украины традиционно поможет организаторам в подготовке и судействе. Экстремальные виды спорта являются одними из приоритетных для ФВСУ», — отметил президент ФВСУ Александр Башенко.

Международный комиссар Иво Рилович, который обслуживал велогонку в Пилипце в прошлом году, высоко оценил ее подготовку. По словам комиссара, первый осмотр показал некоторые недочеты в безопасности, но организаторы очень оперативно отреагировали и вопросы были оперативно закрыты.

В 2011 году на карпатском курорте Пилипец был запущен велопарк с разными уровнями сложности. Три трассы в Пилипце считаются профессиональными, ежегодно здесь проходят чемпионаты Украины по даунхиллу. Байк-парк Пилипец в Карпатах — это канатка и несколько трасс с трамплинами, препятствиями в виде камней и деревянными мостиками через овраги для экстремального спуска на велосипеде.

Напомним, в 2015 году гонка проходила 22–24 августа под названием Horizon Cup DHI 2015 также в с. Пилипец. Раньше эта гонка традиционно проходила в Крыму, но осенью 2014 года российская сторона заявила в календарь UCI местом ее проведения г. Ялта, (Российская Федерация). Приняв протест от ФВСУ, Международный союз велосипедистов исключил из календаря на 2016 году гонку по даунхиллу в Ялте.