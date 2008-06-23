Сыгран последний тур в первенстве Украины по футболу (первая лига)

Сыгран последний, 38-й тур в первой лиге чемпионата Украины по футболу.

На мажорной ноте завершил чемпионат победитель первой лиги - Ильичевец. Команда из Мариуполя со счетом 2:0 отправила во вторую лигу иванофранковское Прикарпатье и набрала 85 очков (26 побед, 7 ничьих, 5 проигрышей, голы: 65-26).

Вторым новобранцем высшей лиги стал ФК Львов, которому для этого хватило ничьей с Фениксом-Ильичевцем. Его турнирная строчка выглядит так: 74 очка (соответственно: 23, 5, 10, 58-29)

Победа 3:0 над Днестром не помогла пополнить высшую лигу третьей киевской командой. Оболонь остается лучшей из оставшихся в первой лиге. 72 очка (22, 6, 10, 67-42).

По материалам football.ua