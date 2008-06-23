Евро-2008: сыгран последний четвертьфинал

Завершился последний четвертьфинальный матч Евро-2008 Испания - Италия.

Испания - Италия: основное время 0:0 , пенальти 4:2.

Основное и дополнительное время прошло при некотором преимуществе испанцев, но завершились без голов.

Пенальти.

Вилья. Вправо от вратаря. 1:0

Гроссо. Туда же. Касильяс прыгал, но не достал. 1:1

Касорола. Туда же. Буффон опять в другом углу. 2:1

де Росси. Туда же. Касильяс отбивает. 2:1

Сенна. Сильно в девятку. 3:1

Каморанези. Вправо вверх 3:2

Гуиса. Низом, чуть правее вратаря. Буффон берет. 3:2

ди Натале И Касильяс снова берет. Там же, где только что Буффон. 3:2

Фабрегас. Разводит вратаря и мяч по углам. 4:2

Итак, испанцы составят 26 июня полуфинальную пару России.

Напомним, что первый полуфинал Турция - Германия пройдет на день раньше.