Евро-2008: сыгран последний четвертьфинал
Этого соперника Россия уже знает
Завершился последний четвертьфинальный матч Евро-2008 Испания - Италия.
Испания - Италия: основное время 0:0 , пенальти 4:2.
Основное и дополнительное время прошло при некотором преимуществе испанцев, но завершились без голов.
Пенальти.
Вилья. Вправо от вратаря. 1:0
Гроссо. Туда же. Касильяс прыгал, но не достал. 1:1
Касорола. Туда же. Буффон опять в другом углу. 2:1
де Росси. Туда же. Касильяс отбивает. 2:1
Сенна. Сильно в девятку. 3:1
Каморанези. Вправо вверх 3:2
Гуиса. Низом, чуть правее вратаря. Буффон берет. 3:2
ди Натале И Касильяс снова берет. Там же, где только что Буффон. 3:2
Фабрегас. Разводит вратаря и мяч по углам. 4:2
Итак, испанцы составят 26 июня полуфинальную пару России.
Напомним, что первый полуфинал Турция - Германия пройдет на день раньше.