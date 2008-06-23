Португальцы нашли замену Сколари

Федерация футбола Португалии (FPF) предложила аргентинцу Хосе Пекерману возглавить национальную команду этой страны. 58-летний специалист может сменить на посту главного тренера сборной Португалии бразильца Луиса Фелипе Сколари, который ушел в лондонский "Челси". Об этом сообщает Лента.русо ссылкой на Goal.com.

В мае 2008 года Пекерман покинул пост главного тренера мексиканского клуба "Депортиво" (Толука).

Большую часть тренерской карьеры Пекерман работал с молодежной сборной Аргентины, которая под его руководством трижды выигрывала чемпионат мира - в 1995, 1997 и 2001 годах.

В 2004 году Пекерман возглавил сборную Аргентины. На чемпионате мира 2006 года его команда в 1/4 финала уступила сборной Германии по пенальти.

Португальцы на Евро-2008 уже после двух туров группового этапа обеспечили себе выход в плей-офф, однако в 1/4 финала уступили немцам со счетом 2:3.