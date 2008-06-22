Зидан назвал своего кандидата на пост тренера сборной Франции

Бывший капитан сборной Франции по футболу Зинедин Зидан хотел бы видеть новым главным тренером команды Дидье Дешама (Didier Deschamps). По словам Зидана, нынешний наставник сборной Раймон Доменек должен освободить свой пост после того, как французам не удалось выйти в 1/4 финала чемпионата Европы, сообщает AFP.

Доменек, контракт которого с Федерацией футбола Франции (FFF) рассчитан до 2010 года, пока не подавал отставку. Однако соглашение с ним может быть расторгнуто - этот вопрос будет решаться 3 июля. Зидан считает, что Доменека должен заменить именно Дешам, поскольку он обладает всеми качествами, необходимыми главному тренеру сборной Франции.

Что касается работы Доменека на Евро-2008, то Зидан признался, что некоторые решения главного тренера были ему непонятны. "Иногда я был весьма раздражен, как и остальные 60 миллионов болельщиков сборной Франции. Однако я не хочу много говорить о работе Доменека, чтобы не обидеть его", - сказал Зидан.

Дидье Дешам, которому в этом году исполнится 40 лет, долгое время был капитаном французской команды и выиграл с ней чемпионат мира 1998 года и Евро-2000. С 2001 по 2005 годы он тренировал "Монако", а в сезоне-2006/07 руководил "Ювентусом" и помог итальянскому клубу вернуться в серию А.

Лента.ру