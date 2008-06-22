Вратарь сборной Турции превратится в полевого игрока в полуфинале Евро-2008

Запасной вратарь сборной Турции Толга Зенгин может принять участие в полуфинальном матче Евро-2008 с Германией 25 июня в качестве полевого игрока. По словам главного тренера турок Фатиха Терима, Зенгин может выйти на замену и сыграть на позиции последнего защитника или центрфорварда. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Терим пояснил, что у него почти нет возможности выбирать, поскольку в строю у сборной Турции остались только 14 футболистов из 23 человек, указанных в заявке. Девять игроков по разным причинам не сыграют с немцами.

Так, капитан турок Нихат Кахвечи получил в матче 1/4 финала с Хорватией (1:1, 3:1 в серии пенальти) травму паха. Из-за дисквалификации не смогут сыграть голкипер Волкан Демирель, защитник Эмре Асик, полузащитники Тунджай Санли и Арда Туран.

Ранее защитник Эмре Гюнгор выбыл до конца Евро-2008 из-за травмы. Также из-за травм под большим вопросом участие в полуфинале полузащитников Эмре Белозоглу и Тумера Метина, равно как и защитника Сервета Четина.

По словам Терима, сборная Турции уже показала, что способна совершить невозможное. Наставник добавил, что верит в свою команду.