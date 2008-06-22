Букмекеры пересмотрели котировки на победителя Евро-2008

После поражения сборной Голландии в четвертьфинале Евро-2008 стало еще на одного фаворита турнира меньше. Британские букмекеры William Hill пересмотрели котировки на победителя чемпионата. Несмотря на дифирамбы в адрес команды Хиддинка, британцы не считают ее главным претендентом на "золото", отдавая предпочтение немцам. Ставки на них принимаются из расчета 13/8. Далее следует Испания - 10/3 и лишь затем Россия - 4/1. Затем идут Италия - 9/2 и Турция - 11/1. Напомним, что в воскресенье в последнем четвертьфинале встречаются Испания и Италия.

Сегодня