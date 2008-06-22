Аль-Каида готовила покушение на Бэкхема

Британская разведслужба Mi6 раскрыла готовящееся покушение на Дэвида БЭКХЕМА и других британских футболистов со стороны «Аль-Каиды».

Как пишет газета The Daily Star, террористы планировали атаку на искусственном острове Пальма-Джумейра в Дубае, где Д.БЭКХЕМ и другие звезды британского футбола имеют дома.

МИД Объединенных Арабских Эмиратов поднял уровень террористической угрозы с «общего» до «высокого». Британское посольство в Дубае также предупредило туристов о высоком уровне террористической угрозы, сообщает "Газета.ру". «Мы считаем, что террористы планируют атаки в ОАЭ. Нападения могут быть беспорядочными и произойти в любое время, в том числе в местах, где много иммигрантов и иностранных туристов», - говорится в сообщении Посольства Великобритании.