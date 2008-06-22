Марко ван Бастен: русские заслужили того, чтобы победить

Главный тренер голландской дружины после вчерашнего матча заявил, что соперник победил абсолютно заслуженно, так как просто играл лучше.

"Русские заслужили того, чтобы победить. Они играли гораздо лучше нашего, создавали моменты. Именно поэтому я могу жить с этим", - сказал после встречи Марко ван Бастен.

"В начале матча мы имели несколько возможностей, но к сожалению не смогли сделать то, что было необходимо".

"Мы не держали матч под контролем. Россия сделала это сложным для нас. У нас также были физические проблемы. В концовке матча силы моих ребят были уже на исходе".

К этому поединку Нидерланды подходили в статусе чуть ли не главного претендента на победу в турнире, так как с огромным достоинством эта команда прошла сложнейшую группу. Окончания чемпионата для голландской сборной в этот вечер не ожидал почти никто.

"Нам не повезло еще и потому, что Арьен Роббен получил травму на тренировке и не мог принять участия в этой игре. Мы были вынуждены сделать три замены в основное время матча, и поэтому у нас были физические проблемы в овертайме. Россия просто действительно была сильнее нас".

"Я понятия не имею, почему нам нельзя было начать эту игру также, как и все остальные на этом турнире, но моя команда смотрелась несколько нервной. У нас было очень много проблем с их плеймейкером Аршавиным, который на самом деле сделал для нас матч очень сложным. В общем, это был просто не наш день".

Также Марко ван Бастен прокомментировал уход из сборной ее многолетнего первого номера - Эдвина ван дер Сара.

"Его международная карьера была великолепной. И он действительно заслужил того, чтобы уйти из сборной с Кубком Европы в руках", - сказал напоследок тренер голландцев.

Football.ua