Марко ван Бастен: русские заслужили того, чтобы победить
Такого окончания не ждал никто
|Ван Бастену остается развести руками. Фото АР
"Русские заслужили того, чтобы победить. Они играли гораздо лучше нашего, создавали моменты. Именно поэтому я могу жить с этим", - сказал после встречи Марко ван Бастен.
"В начале матча мы имели несколько возможностей, но к сожалению не смогли сделать то, что было необходимо".
|Нистелрою, должно быть, стыдно... Фото АР
К этому поединку Нидерланды подходили в статусе чуть ли не главного претендента на победу в турнире, так как с огромным достоинством эта команда прошла сложнейшую группу. Окончания чемпионата для голландской сборной в этот вечер не ожидал почти никто.
"Нам не повезло еще и потому, что Арьен Роббен получил травму на тренировке и не мог принять участия в этой игре. Мы были вынуждены сделать три замены в основное время матча, и поэтому у нас были физические проблемы в овертайме. Россия просто действительно была сильнее нас".
|Андрей Аршавин. Фото АР
Также Марко ван Бастен прокомментировал уход из сборной ее многолетнего первого номера - Эдвина ван дер Сара.
"Его международная карьера была великолепной. И он действительно заслужил того, чтобы уйти из сборной с Кубком Европы в руках", - сказал напоследок тренер голландцев.