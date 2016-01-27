В Харькове прошел всеукраинский турнир по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Украины Леонида Дуная

23-24 января 2016 года в Харькове прошел всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек 1999-2000 г.р., посвященный памяти мастера спорта, заслуженного тренера Украины Леонида Александровича Дуная

В ежегодном турнире, памяти Леонида Дуная, приняли участие более трехсот спортсменов. Они приехали в Харьков из разных областей Украины и из-за границы: Грузии, Молдовы, Словакии, Армении и Германии. Главным спонсором соревнований традиционно выступила фармацевтическая компания "Здоровье". Ее генеральный директор Александр Доровской, который является вице-президентом Ассоциации спортивной борьбы Украины, отметил, что спорт нуждается в поддержке - «Мы постарались сделать все, чтобы турнир был ярким и запоминающимся. С каждым годом соревнования проходят на еще более высоком уровне, ведь в Харьков съезжаются молодые спортсмены для того, чтобы показать свое умение, проявить спортивный талант».

«Хочу отметить, что борьба — это один из тех видов спорта, который воспитывает силу воли, духа, целеустремленность и мужество! Такие качества Леонид Дунай и развивал в своих учениках» - добавил Александр Доровской.В ежегодном турнире, памяти Леонида Дуная, приняли участие более трехсот спортсменов. Они приехали в Харьков из разных областей Украины и из-за границы: Грузии, Молдовы, Словакии, Армении и Германии. Главным спонсором соревнований традиционно выступила фармацевтическая компания "Здоровье". Ее генеральный директор Александр Доровской, который является вице-президентом Ассоциации спортивной борьбы Украины, отметил, что спорт нуждается в поддержке - «Мы постарались сделать все, чтобы турнир был ярким и запоминающимся. С каждым годом соревнования проходят на еще более высоком уровне, ведь в Харьков съезжаются молодые спортсмены для того, чтобы показать свое умение, проявить спортивный талант».

Торжественная часть соревнований началась с традиционного парада участников – спортсменов и когда соревнования были объявлены открытыми - прозвучал гимн Украины. Затем всем присутствующим был показан сюжет про Леонида Дуная. Им посчастливилось увидеть кадры, где Леонид Александрович окружен своими друзьями, учениками.

Турнир организован Федерацией спортивной борьбы города Харькова. Президент Федерации Евгений Ручка накануне боев, передал награду руководству области за поддержку этих соревнований, а также выразил благодарность спонсорам и лично - Александру Викторовичу Доровскому.

Михаил Черняк, заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации отметил, что есть люди, которые не равнодушны к спорту и инвестируют туда свои средства, силы, время. «Тренерам благодарность отдельная, они работают не покладая рук, воспитывают молодежь» - добавил Михаил Черняк.

Победителей международного турнира наградили грамотами, медалями и денежными призами. Первые места в весовой категории 42 и 46 кг заняли воспитанники харьковского государственного высшего училища спортивной культуры номер один Олег Гайдар и Мухаммед Алиев. В финал вышел еще один харьковчанин Денис Михнюк. От Александра Доровского они получили денежные премии.

Руслан Савлохов, главный тренер сборной команды Украины по вольной борьбе доволен молодыми спортсменами, он уверен, что ребята достойно выступят на предстоящей Олимпиаде.

Среди почетных гостей на турнире присутствовал Эльбрус Тедеев - президент Ассоциации спортивной борьбы Украины. «Леонид Александрович Дунай воспитал не одно поколение великих спортсменов. Его ученики становились победителями чемпионатов Советского Союза, Украины, призерами европейских и мировых первенств. Он воспитал хороших людей, патриотов своей страны. В благодарность своему учителю воспитанники проводят этот турнир, который успешно проходит уже не первый год» - подчеркнул Эльбрус Тедеев.