Мирослав Клозе и Лука Тони заключили пари

Основной форвард сборной Германии по футболу Мирослав Клозе рассказал, что он заключил пари с лидером атаки итальянской команды Лукой Тони. Спор выиграет тот нападающий, на счету которого по итогам Евро-2008 окажется больше голов. Какой приз получит победитель, Клозе не уточнил, сообщает Reuters.

В групповом турнире чемпионата Европы ни одному из форвардов не удалось забить ни разу, но в матче 1/4 финала Португалия - Германия (2:3) Клозе открыл свой бомбардирский счет, забив второй мяч в ворота португальцев. Итальянцы проведут свою игру первого раунда плей-офф 22 июня против Испании.

По словам немецкого нападающего, недавно Тони прислал ему СМС-сообщение, пожаловавшись, что он пока не может найти общего языка со своим лучшим другом - мячом. Тони утверждает, что мяч его не слушается и делает то, что хочет сам.

Лука Тони и Мирослав Клозе - партнеры по немецкому клубу "Бавария". В минувшем сезоне они помогли своей команде выиграть чемпионат Германии, забив в этом турнире 34 гола на двоих: Тони - 24 мяча, Клозе - 10.

Лента.ру