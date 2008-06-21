Перед игрой Россия-Голландия полиция перекрыла въезды в город

Швейцарская полиция за несколько часов до начала четвертьфинального матча футбольного чемпионата Европы Россия - Голландия пошла на крайний шаг - перекрыла все въезды в Базель, где состоится игра. Силы правопорядка пошли на это из-за огромного наплыва болельщиков из Голландии, информирует голландский телеканал NOS.

Как сообщается, в городе уже находится порядка 150 тысяч "оранжевых" болельщиков, из которых только 30 тысяч смогут попасть на стадион "Санкт-Якоб Парк", вмещающий 42,5 тысячи зрителей.

Городские фан-зоны, в которых организаторы заготовили для болельщиков 245 тысяч литров пива, уже переполнены и больше не в состоянии вместить всех желающих посмотреть эту игру там. Это стало неприятным сюрпризом для голландских болельщиков. Впрочем, пока они ведут себя мирно. А за несколько часов до игры изнывая от 30-градусной жары болельщики устроили массовое купание в Рейне.