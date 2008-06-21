На матч с голландцами россияне выйдут как лебеди

В матче с голландцами футболисты сборной России сыграют в белой форме, сообщили организаторы чемпионата Европы.

Форма россиян будет полностью белой - и футболки, и трусы, и гетры. Голкипер российской сборной Игорь Акинфеев наденет зеленый вратарский свитер, такого же цвета гетры и черные трусы.

У голландцев полевые игроки будут в традиционной оранжевой форме, а вратарь Эдвин ван дер Сар - в черной.

Россияне на этом турнире играли в белой форме против испанцев и уступили со счетом 1:4. А оба победных матча (с греками и шведами) команда Гуса Хиддинка проводила в красной форме, напоминает РИА "Новости".