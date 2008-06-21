Турция отпраздновала выход в полуфинал 23 огнестрельными ранениями

В Турции в результате праздничной стрельбы по поводу победы национальной сборной над командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата Европы 23 человека получили огнестрельные ранения. Из них 11 пострадали в Стамбуле, а остальные 12, среди которых 10-летняя девочка и пожилая женщина, - в других городах страны, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Associated Press.

По данным статистики, ежегодно от "шальных" пуль в Турции погибает порядка 700 человек. За последние 10 лет в результате праздничной пальбы после футбольных матчей в Турции погибли около 30 человек.

Напомним, что сегодня ночью сборная Турции вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу, обыграв хорватскую команду. Основное и дополнительное время закончились вничью 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались турки - 3:1. В полуфинале Турция сыграет со сборной Германии.