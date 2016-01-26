Украинская гандболистка Манагарова получит гражданство РФ в ближайшие два-три месяца

Бывший игрок сборной Украины по гандболу, выступающая за российский клуб "Ростов-Дон" Юлия Манагарова, через 2-3 месяца должна получить российское гражданство, сейчас идет процесс оформления документов, сообщил агентству "Р-Спорт" президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Манагарова в составе сборной Украины выступала на чемпионатах мира 2007 и 2009 годов. За национальную команду своей страны она провела 48 матчей и забила 193 мяча. Гандболистка в настоящее время выступает за клуб "Ростов-Дон", в котором в прошлом сезоне стала чемпионкой России. Желание получить российское гражданство спортсменка высказала еще в конце 2014 года.

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"Манагарова приняла решение получить российское гражданство по своей инициативе. Сейчас идет процесс по оформлению. Думаю, что через 2-3 месяца можно будет говорить о получении документов. Все идет по установленному порядку в соответствии с законодательством при участии правительства России", - сказал Шишкарев.

По мнению президента ФГР, в будущем Манагарова могла бы выступать за сборную России: "В соответствии с правилами, если игрок переходит из одной сборной в другую, то должен выдержать трехлетний "карантин", - отметил собеседник агентства. - "Карантин" у Манагаровой завершится летом 2017 года. Думаю, что тренеры российской сборной обратят на нее внимание. Она является одним из лидеров "Ростов-Дона", и ее уровень соответствует сборной России. Но прежде надо дождаться окончания "карантина".

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года российский паспорт получила другая украинская гандболистка Регина Шимкуте.

В свою очередь, в составе мужской сборной России по гандболу на чемпионате Европы-2016, который сейчас проходит в Польше, выступает украинец Сергей Шельменко.