УЕФА не отменял решение о запрете на посещение матча "Динамо" - "МанСити" болельщиками - английский журналист

Журналист Associated Press Джеймс Эллингворт заявил, что информация о снятии УЕФА запрета на посещение болельщиками матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Динамо" - "Манчестер Сити" не соответствует действительности, сообщает Динамомания со ссылкой на запись репортера в Twitter.

"Украинские СМИ сообщили, что УЕФА снимет дисквалификацию со стадиона "Динамо" в матче с "Манчестер Сити". Я обратился в УЕФА, и мне сказали, что данная информация не соответствует действительности", - написал Эллингворт.

Ранее ряд украинских СМИ обнародовали информацию о том, что на матч будут пускать зрителей, а официальная информация об этом будет обнародована в ближайшее время. Позже вице-президент "Динамо" Алексей Семененко заявил, что решение по этому вопросу будет принято в феврале.

Как сообщал УНИАН, дисциплинарный комитет УЕФА наказал "Динамо" проведением двух домашних матчей без зрителей в еврокубках и одним условно, а также штрафом в размере €100 тысяч. Киевляне понесли наказание за поведение болельщиков клуба во время домашнего матча группового этапа Лиги чемпионов с лондонским "Челси", который прошел 20 октября 2015 года и завершился со счетом 0:0. В частности, во время встречи фанаты избили темнокожих болельщиков и устроили массовые беспорядки. Условное наказание вступит в силу, если повторится аналогичная ситуация в течение трех лет.

Позже в ФК "Динамо" сообщили, что подадут апелляцию и будут настаивать на отмене решения о проведении второго матча без зрителей. Первая игра без зрителей состоялась в рамках заключительного тура группового этапа ЛЧ "Динамо" - "Маккаби" (Тель-Авив). Киевляне выиграли со счетом 1:0 и впервые с сезона 1998/99 обеспечили себе участие в плей-офф ЛЧ.

Первый матч между "Динамо" и "Манчестер Сити" запланирован на 24 февраля. Ответная игра пройдет в Манчестере 15 марта.