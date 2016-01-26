Избирком ФИФА утвердил пятерых кандидатов для участия в президентских выборах

Избирательный комитет ФИФА утвердил пять кандидатур для участия в выборах президента организации, сообщает Чемпионат, со ссылкой на AFP.

Это президент Азиатской конфедерации футбола шейх Салман Ибрагим Аль-Халифа, генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций Джанни Инфантино, принц Иордании Али Бин Аль-Хуссейн, бывший заместитель генерального секретаря ФИФАЖером Шампань и бывший министр по жилищному строительству ЮАР и соратник Нельсона Манделы Токио Сексвале.

Выборы нового президента ФИФА состоятся 26 февраля.

Как сообщал УНИАН, крупнейший в истории коррупционный скандал вокруг ФИФА начался 27 мая 2015 года, когда в Швейцарии был задержан ряд высокопоставленных руководителей ФИФА. На данный момент в скандале уже замешаны 41 физических и юридических лиц, в том числе многие бывшие чиновники ФИФА, которым были предъявлены обвинения в совершении преступлений, связанных с коррупцией.

Несмотря на скандал, Блаттер был переизбран президентом ФИФА на Конгрессе организации 29 мая. Однако, уже спустя несколько дней, 2 июня объявил об отставке со своего поста.

21 декабря было объявлено об отстранении Блаттера от футбола на 8 лет. Спустя два дня, 23 декабря, он объявил о том, что прекращает свою деятельность в мировом футболе. Также Блаттер заявлял о том, что в последнее время на него оказывалось очень большое психологическое давление, а также о том, что его пытались убить.