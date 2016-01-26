Фьюри: "Хочу пройти Кличко, а затем нокаутировать Уайлдера"

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри впервые за много времени похвалил своего коллегу - чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера, сообщает Boxing news со ссылкой на интервью спортмена Sky Sports.

"Я был очень впечатлен его победой над Шпилькой. Его соперник был неудобный и создал ему проблемы, но он в конце концов сделал свою работу. Он невероятный боец, и я думаю, что для меня это будет очень хорошая победа, когда я его побью", - отметил Фьюри.

"Я с нетерпением жду боя с Деонтеем Уайлдером, я очень хочу этого боя. Я хочу пройти Владимира, а затем нокаутировать Деонтея. Меня не интересуют бои с мешками за несколько фунтов, я хочу драться только с лучшими!", - восклицает британец.

"Бой с Уайлдером будет легко продать, ведь есть только один вариант его окончания - нокаут. Гарантирую на миллион процентов! Это может быть он, а могу быть и я, но кто первый попадет - тот и победит!", - заключил Фьюри.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2015 года Владимир Кличко проиграл бой за титул чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британцу Тайсону Фьюри. В течение недели после поединка Кличко потребовал обязательный реванш от соперника, предусмотренный контрактом. Фьюри согласился на матч-реванш. Вместе с тем, вернуть все свои титулы Кличко не удастся в предстоящем бою в любом случае. IBF лишила Фьюри своего чемпионского пояса, так как по правилам этой организации боксер должен был сначала провести обязательную защиту с претендентом по версии организации, а затем проводить матч-реванш с украинцем.