Вице-президент клуба УПЛ "Сталь" подтвердил процесс ликвидации клуба

Вице-президент футбольного клуба Премьер-лиги "Сталь" (Днепродзержинск) Богдан Наполов заявил о том, что в клубе продолжается процесс ликвидации, сообщает пресс-служба ФК "Сталь".

"Сразу хочу отметить, что в настоящее время в ФК "Сталь" проходит процесс ликвидации. Футболистов мы не вызывали из отпуска, поскольку в клубе нет денег ни на проживание, ни на питание, ни на проведение сборов, тем более за границей. Из интернета я узнал, что наши футболисты поехали на сборы в Турцию. Но я не знаю, кто их туда повез. Клуб этим вопросом не занимался, так как в клубе, повторюсь, проходит процесс ликвидации. Если кто-то и повез игроков на экскурсию, значит у кого-то много лишних денег. Но футболисты должны сами осознавать, куда они сдавали трудовые книжки и где они устраивались на работу. Поэтому это дело каждого куда поехать в свободное время, но ФК "Сталь" никуда и никого не отправлял", - отметил Наполов.

Комментируя информацию о том, что турецкие сборы происходят по инициативе Вардана Исраеляна, вице-президент отметил: "Вардан Исраелян на сегодняшний день не является президентом клуба, о чем недавно было сообщено на официальном сайте клуба и здесь поставлена точка".

Также, Наполов отметил: "Я звонил заместителю директора Центра лицензирования ФФУ, ответственному за аттестацию футбольных клубов Сергею Задирану, но он посоветовал обратиться к генеральному директору Премьер-лиги Петру Иванову. Петр Павлович в беседе со мной сказал, что все будет только по закону. В Днепродзержинске есть один клуб и именно ОО ФК "Сталь" – полноправный участник Премьер-лиги. Я являюсь вице-президентом и работать он будет только со мной, других клубов "Сталь"он не знает. Также Иванов отметил, что в юридической плоскости Премьер-лига будет общаться только с представителями ФК "Сталь". Кстати, после разговоров с Задираном и Ивановым я отдал указание отправить официальное письмо в ФФУ и Премьер-лигу о том, что происходит в клубе".

А говоря о будущем игроков команды "Сталь", вице-президент заявил: "На самом деле хорошо, что им устроили экскурсию в Турцию. Но им надо устраивать свою футбольную жизнь. Если идет процесс ликвидации клуба, то игрок получает статус свободного агента и переходит туда, куда считает нужным. Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к футболистам: "вам необходимо в ближайшее время приехать в наш клуб за документами по адресу г.Днепродзержинск, ул.Перекопская, 53, чтобы получить статус свободных агентов и забрать трудовые книжки".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о том, что в Днепродзержинске состоялось внеочередное собрание ОО ФК "Сталь" (Днепродзержинск), по итогам которого было принято решение об освобождении Вардана Исраеляна с должности президента днепродзержинского клуба и исключении из членов Клуба. Кроме того, в постановление общего собрания объединения граждан – общественной организации "Футбольный клуб "Сталь" (Днепродзержинск) указано: "собрание оставляет в силе своё решение от 29.12.2015 года о прекращении деятельности Клуба".

Ранее о прекращении существования заявил еще один клуб УПЛ - "Металлург" (Запорожье). Всего, с учетом "Стали" и "Металлурга" в нынешнем чемпионате Премьер-лиги участвует 14 команд.