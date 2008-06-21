Как подготовить железную дорогу к чемпионату Европы по футболу

Рабочая группа при Министерстве транспорта и связи по вопросам подготовки к Евро-2012 рассмотрела концепцию развития пригородного и междугородного железнодорожного сообщения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, очередное заседание группы состоялось 19 июня под председательством заместителя министра Вадима ГУРЖОСА, в нем приняли участие представители Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, Министерства культуры и туризма Украины, Киевской городской государственной администрации, Государственного департамента по вопросам связи и информатизации и др.

На заседании была обсуждена концепция подготовки железных дорог к проведению Евро-2012. Первоочередными заданиями определены обновление подвижного состава для перевозки пассажиров за счет приобретения новых вагонов и локомотивов, на что необходимо предусмотреть финансирование из государственного бюджета; удовлетворение потребностей в перевозках пассажиров на регулярных сообщениях, а также приобретение подвижного состава для дополнительных поездов.

Также на заседании проанализировали состояние подготовки транспортно-дорожной инфраструктуры Киева к Евро-2012, а именно: состояние строительства и реконструкции линий метрополитена, разработку схемы расположения автобусных и автомобильных стоянок.

На следующем заседании принято решение рассмотреть вопрос подготовки автомобильных дорог к чемпионату, в частности, подходов к резервным аэропортам, а также автомобильных дорог, которые соединяют резервные и основные аэропорты.