Евро-2008: сыгран второй четвертьфинал
Первая серия пенальти
Завершился второй четвертьфинальный матч Евро-2008 Хорватия - Турция.
Хорватия - Турция: основное время 1:1 (Класнич 118, Шентюрк 120), пенальти 1:3.
Два тайма основного времени прошли практически в равной борьбе и завершились без голов. Класнич под занавес дополнительного времени открыл счет, но турки использовали свой супершанс - Шентюрк сравнял счет на последних секундах.
Пенальти.
Модрич бьет. Мяч летит мимо ворот. 1:1
Туран - Мяч проскакивает под руками Плетикосы 1:2
Срна забивает 2:2
Шентюрк не промахивается. Турки впереди 2:3
Ракитич не забивает 2:3
Алтынтоп - без вариантов 2:4
Петрич бьет. Рушту отбивает. 2:4
Итак турки составят полуфинальную пару Германии, матч состоится 25 июня.
Завтра состоится еще один матч ¼ финала Нидерланды - Россия.
22 июня - последний четвертьфинал. Играют Испания и Италия.