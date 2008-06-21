Евро-2008: сыгран второй четвертьфинал

Завершился второй четвертьфинальный матч Евро-2008 Хорватия - Турция.

Хорватия - Турция: основное время 1:1 (Класнич 118, Шентюрк 120), пенальти 1:3.

Два тайма основного времени прошли практически в равной борьбе и завершились без голов. Класнич под занавес дополнительного времени открыл счет, но турки использовали свой супершанс - Шентюрк сравнял счет на последних секундах.

Пенальти.

Модрич бьет. Мяч летит мимо ворот. 1:1

Туран - Мяч проскакивает под руками Плетикосы 1:2

Срна забивает 2:2

Шентюрк не промахивается. Турки впереди 2:3

Ракитич не забивает 2:3

Алтынтоп - без вариантов 2:4

Петрич бьет. Рушту отбивает. 2:4

Итак турки составят полуфинальную пару Германии, матч состоится 25 июня.

Завтра состоится еще один матч ¼ финала Нидерланды - Россия.

22 июня - последний четвертьфинал. Играют Испания и Италия.