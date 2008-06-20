Португальцы винят "Челси" в своем поражении на Евро-2008

Руководство сборной Португалии выразило недовольство поступком лондонского "Челси", назвавшего Луиса Фелипе Сколари своим новым тренером до окончания Евро-2008.

Напомним, что пока португальская сборная сражалась на полях Австрии и Швейцарии, "Челси" официально представил Сколари в качестве нового главного тренера.

Было объявлено, что к своей работе на "Стэмфорд Бридж" Сколари приступит лишь 1 июля. Впрочем, сборная Португалии не задержалась на Чемпионате Европы, уступив в четвертьфинале Германии со счетом 2:3.

Президент федерации футбола Португалии Жилберто Мадайл выразил недовольство тем, что "Челси" никак не предупредил о своем намерении объявить имя тренера. По мнению Мадайла не стоило заявлять об этом назначении в тот момент, когда Сколари работал с другой командой.

"Это был не лучший момент, когда стоило объявлять о назначении Сколари. Я знаю, что Сколари ничего не мог с этим поделать. Я был удивлен - нет, не назначением, поскольку считаю его отличным тренером, а тем временем, когда это было сообщено".

"Я считаю, что "Челси" должен был предварительно посоветоваться с нами, чтобы мы могли выбрать другое время. Федерация не получила никакого известия от английского клуба".

"Мы пытались удержать Сколари. Однако, я чувствую, что Сколари очень хочет использовать этот шанс. Даже если бы мы нашли спонсоров, наше предложение было бы далеко от условий "Челси", - добавил Мадайл.

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