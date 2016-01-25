Гимнастка Ризатдинова выиграла пять золотых медалей на турнире в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе (США) завершились первые соревнования олимпийского цикла LA Lights 2016, в которых украинка Анна Ризатдинова выиграла 5 золотых медалей, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины.

Анна Ризатдинова выиграла многоборье и все отдельные виды — 5 золотых медалей из 5 возможных. На этом турнире гимнастка показала 2 новых упражнения: с мячом и лентой под зажигательную самбу. Тренерский штаб принял решение оставить с прошлого года упражнение с обручем, которое поставили практически перед самим чемпионатом мира, где спортсменка с ним выиграла бронзу.

Виктория Мазур в многоборье показала неплохой 10-ый результат и стала третьей с одним из своих сильнейших видов — мячом (17,250) и прекрасным упражнением с лентой, которое оставили с прошлого года (17,100), — 2 бронзы! Виктория также продемонстрировала 2 новых упражнения сезона: с мячом и булавами.

В свою очередь, Алена Дьяченко, чемпионка Украины среди КМС, показала прекрасные результаты. Она стала второй в многоборье, выиграла золото в упражнении со скакалкой и мячом. В упражнениях с обручем и булавами гимнастка показала 4-й результат.

В ближайших планах представительниц художественной гимнастики международный старт «Мисс Валентин», который пройдет в Эстонии уже 11 февраля, а также Кубок Украины — с 18 по 22 февраля в Ужгороде.