Украинец Эльянов замыкает десятку сильнейших на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

На шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее (Голландия) украинский гроссмейстер Павел Эльянов после 8-ми туров занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка, сообщает официальный сайт соревнований.

В частности, в 8-м туре, состоявшимся накануне, украинец сыграл вничью с Майклом Адамсом из Великобритании. Стоит отметить, что Эльянов в этой партии играл черными.

Всего же в 8-ми турах он одержал 2 победы (над Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана и Люком ван Велли из Нидерландов), 4 партии свел вничью и 2 - проиграл.

Лилирует в турнирной таблице Магнус Карлсен (Норвегия), у которого 5,5 очка. У Фабиано Каруана (США) 5 баллов, у - Уэсли Со (США) - 4,5 балла.

В супертурнире в Вейк-ан-Зее принимают участие 14 гроссмейстеров, соревнущихся по круговой системе - по 13 партий. В понедельник на турнире выходной день. Партии 9-го тура состоятся во вторник, 26 января.

Один из самых престижных шахматных супертурниров проходит в этом году с 15 по 31 января.