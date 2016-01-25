Украинский шпажист Никишин завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира по фехтованию

Украинец Богдан Никишин завоевал серебряную награду на этапе Кубка мира по фехтованию на шпагах в немецком городе Хайденхайм, сообщает пресс-служба Национальной федерации фехтования Украины.

На предварительных стадиях турнира Никишин обыграл таких титулованных соперников как 11-й номер мирового рейтинга швейцарец Фабиан Каутер (15:11), 5-й номер мировой классификации венгр Габор Бошко (15:9) и 2-й номер мировой классификации швейцарец Макс Хейнзер (15:9).

В полуфинале Богдан одержал победу над россиянином Антоном Авдеевым (15:8), который в свою очередь ранее обыграл двукратного чемпиона мира в индивидуальных соревнованиях эстонца Николая Новоселова. А вот в золотом матче Никишин одним уколом уступил французу Готье Грюмье − 14:15. Бронзу разделили Авдеев и еще один француз Жан-Мишель Люсенай.

В командном турнире сборная Украины завоевала четвертое место. Чемпионы мира 2015 года Богдан Никишин, Анатолий Герей, Дмитрий Карюченко и Максим Хворост в 1/16 финала обыграли Белоруссию (42:20), в 1/8 финала выиграли у Израиля (37:30), а в четвертьфинале - у Венгрии (45:40). В полуфинале украинцы уступили Италии (28:30) и в бою за бронзу не справились со Швейцарией (29:45).

Тем не менее, сейчас наши шпажисты уверенно движутся к завоеванию командной олимпийской лицензии. На данный момент сборная Украины занимает 2-е место в мировой классификации, однако впереди еще один турнир – этап Кубка мира в Ванкувере в середине февраля. Именно после этого этапа и станут известны те команды, которые завоевали лицензии в мужской шпаге.