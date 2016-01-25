Украинские дзюдоисты завоевали две медали на турнире серии Гран-При на Кубе
14:40, 25 января 2016Спорт
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На счету наших спортсменов золото и бронза.
Артем Блошенко выиграл все схватки в Гавани / intjudo.eu
В Гаване (Куба) завершился турнир серии Гран-При по дзюдо, где спортсмены сборной Украины дважды поднимались на пьедестал почета, сообщает пресс-служба НОК Украины.
В весовой категории -100 кг украинский дзюдоист Артем Блошенко не оставил никаких шансов соперникам и принес в копилку сборной Украины медаль высшей пробы. В финале он был сильнее Карла Ричарда Фрея из Германии.
У девушек бронзовую награду завоевала Светлана Яремка в весовой категории +78 кг.
Следующий этап Гран-при 2016 состоится 19-21 февраля в Дюссельдорфе (Германия).
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