Украинские дзюдоисты завоевали две медали на турнире серии Гран-При на Кубе

В Гаване (Куба) завершился турнир серии Гран-При по дзюдо, где спортсмены сборной Украины дважды поднимались на пьедестал почета, сообщает пресс-служба НОК Украины.

В весовой категории -100 кг украинский дзюдоист Артем Блошенко не оставил никаких шансов соперникам и принес в копилку сборной Украины медаль высшей пробы. В финале он был сильнее Карла Ричарда Фрея из Германии.

У девушек бронзовую награду завоевала Светлана Яремка в весовой категории +78 кг.

Следующий этап Гран-при 2016 состоится 19-21 февраля в Дюссельдорфе (Германия).