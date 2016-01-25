Шевченко согласился войти в тренерский штаб футбольной сборной Украины

Андрей Шевченко получил предложение от Федерации футбола Украины и главного тренера национальной сборной Михаила Фоменко начать тренерскую карьеру в сборной Украины и после некоторых раздумий дал согласие войти в штаб главной команды страны, сообщает MatchDay.

Еще по итогам отборочного цикла Евро-2016 Фоменко анонсировал изменения в своем тренерском штабе. Обсуждалось, что предложение стать одним из его помощников получил 39-летний Андрей Шевченко, который не так давно стал дипломированным специалистом, однако пока еще не начинал практическую тренерскую деятельность.

К слову, во время обсуждения нового контракта между ФФУ и Михаилом Фоменко, одним из пунктов значился вопрос возможных изменений в тренерском штабе. Сам Михаил Фоменко также положительно высказывался об инициативе приглашения Шевченко.

Ожидается, что официально о вхождении 39-летнего Шевченко в тренерский штаб сборной Украины, которая будущим летом примет участие в чемпионате Европы во Франции, объявят в ближайшее время, либо же на предстоящем Исполкоме ФФУ. К этому времени также станет известна судьба в тренерском штабе Александра Заварова, который якобы должен был уступить место в сборной Шевченко.

27 июля 2012 года экс-игрок «Динамо», «Милана» и «Челси», сыгравший 111 поединков в сине-желтой футболке, объявил о завершении спортивной карьеры. В том же году, перед назначением Михаила Фоменко на должность главного тренера сборной, Шевченко уже получал предложение возглавить национальную команду от президента ФФУ Анатолия Конькова, но тогда отказался от этого предложения, заявив о желании в будущем быть тренером, поступив на тренерские курсы и впоследствии получив лицензию PRO.