"Украинские атаманы" начнут новый сезон WSB матчем против команды Китая в Виннице

Соперниками нашей команды будут представители Китая - «China Dragons» («Китайские драконы»), сообщает пресс-служба "атаманов".

В рамках предстоящего противостояния команды будут соревноваться в весовых категориях группы «С2», а именно: 52 кг, 60 кг, 69 кг, 81 кг и +91 кг.

В нынешнем сезоне соревнований «Китайские драконы» уже успели провести одну матчевую встречу. В рамках первого круга соревнований китайская команда в напряженном противостоянии уступила «Турецким завоевателям» со счетом 2:3. Поединки первого круга соревнований «Украинских атаманов» против «Кубинских укротителей» были перенесены на март текущего года.

В целом календарь выступлений «Украинских атаманов» на групповом этапе шестого сезона соревнований Всемирной серии бокса выглядит следующим образом:

29 января – УКРАИНА – группа C2:

«Украинские атаманы» - «Китайские драконы»

12 февраля – УКРАИНА – группа С1:

«Украинские атаманы» - «Турецкие завоеватели»

27 февраля – УКРАИНА – группа С2:

«Украинские атаманы» - «Кубинские укротители»

12 марта – КИТАЙ – группа С1:

«Китайские драконы» - «Украинские атаманы»

31 марта – КУБА – группа С1:

«Кубинские укротители» - «Украинские атаманы»

2 апреля – ТУРЦИЯ – группа С2:

«Турецкие завоеватели» - «Украинские атаманы»

Как и в предыдущем сезоне выступления команд в соревнованиях WSB будут делиться на две группы весовых категорий С1 и С2. В С1 включены: 49 кг, 56 кг, 64 кг, 75 кг и 91 кг. Соответственно в С2: 52 кг, 60 кг, 69 кг, 81 кг и +91 кг.

Относительно других подгрупп, а их в обновленном формате соревнования в 6-м сезоне WSB четыре, то они составлены следующим образом:

Группа B:

Англия – Мексика – Марокко – США

Группа С:

Аргентина – Венесуэла – Польша – Россия

Группа D:

Казахстан – Азербайджан – Пуэрто-Рико – Узбекистан

По регламенту соревнований из каждой подгруппы в плей-офф выйдут по две лучшие команды.