Киев не увидит игры сборной Украины в 2008 году

В 2008 году только Львов и Харьков будут принимать матчи сборной Украины по футболу.

20 августа в контрольном поединке команда Алексея Михайличенко сыграет со сборной Польши на львовском стадионе Украина. Там же пройдет и поединок шестого сентября против команды Беларуси.

А вот 11-го ноября сборную Хорватии наша национальная команда примет в Харькове.

Football.ua