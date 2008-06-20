Киев не увидит игры сборной Украины в 2008 году
16:42, 20 июня 2008Спорт
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Впереди - 3 матча
В 2008 году только Львов и Харьков будут принимать матчи сборной Украины по футболу.
20 августа в контрольном поединке команда Алексея Михайличенко сыграет со сборной Польши на львовском стадионе Украина. Там же пройдет и поединок шестого сентября против команды Беларуси.
А вот 11-го ноября сборную Хорватии наша национальная команда примет в Харькове.
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