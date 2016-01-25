Adidas разрывает спонсорский контракт с ИААФ из-за допинг-скандала - СМИ

Об этом сообщает BBC.

Контракт, рассчитанный на 11 лет, должен был истечь в 2019 году, однако Adidas принял решение завершить его на четыре года раньше.

По данным BBC, причиной досрочного расторжения контракта стал допинговый скандал с участием Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

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Расторжение контракта может принести IAAF многомиллионные убытки. Adidas был крупнейшим спонсором Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Ни Adidas, ни IAAF пока не прокомментировали данную информацию.

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