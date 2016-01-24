Блохин отказался возглавить сборную Израиля из-за низкой зарплаты

Причиной стал огромный гонорар, запрошенный Олегом Блохиным, сообщает израильский портал Курсор со ссылкой на сайт израильского спортивного канала Sport5.

По данным сайта, глава национальной футбольной федерации Офер Эйни ответил отказом на требование Блохина из-за экономического положения своей организации – нынешний большой дефицит средств заставил его начать реализацию программы финансового оздоровления.

Имя нового главного тренера израильской сборной будет названо в конце февраля. По данным Sport5, на данном этапе ведущий кандидат – бывший главный тренер «Апоэль» (Беэр-Шева) Элиша Леви.