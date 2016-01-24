Женская сборная Украины по биатлону показала худший результат сезона в эстафете Кубка мира

В эстафетной гонке в рамках 6-го этапа Кубка мира в Антхольце (Италия) женская сборная Украины показала худший результат нынешнего сезона, финишировав лишь на 9-м месте, сообщает пресс-служба Федерации биатлона Украины.

После хорошего стартового этапа в исполнении Ирины Варвинец, на котором она обошлась без запасных патронов и передала эстафету в пределах 15-ти секунд от лидеров, а также солидного выступления Вали Семеренко, которая к середине гонки вывела Украину в лидеры с 10-секундным перевесом над преследовательницами, вторая половина гонки команде явно не удалась - прежде всего в стрельбе.

Ольга Абрамова, хотя и не заглядывала на штрафной круг, но на огневых рубежах проводила очень много времени, пытаясь максимально ответственно отнестись к каждому выстрелу. Но такая задержка вместе с пятью запасными патронами стоили Оле места в шестерке сильнейших: Елена Пидгрушная ушла на четвертый этап восьмой, отставая от лидирующих француженок на 50 секунд.

Капитан команды вынуждена была идти ва-банк, дабы сохранить шансы на медали. Но высота Антхольца безоглядной погони не простила: на лежке украинка заработала круг штрафа, и актуальным вопросом для украинской сборной стало лишь сохранение места в десятке. С этой задачей Пидгрушная справилась, а на последних метрах вырвала и девятую позицию в принципиальном противостоянии с командой Германии.

Победу одержала сборная Франции, которая довольно ровно прошла все этапы. На финише Мари Дорэн Абер не позволила усомниться в превосходстве «трехцветных», выиграв у конкуренток 17 секунд. Второй стала сборная Чехии – это не стало сенсацией, но неожиданно, что удалось это даже после двух штрафных кругов Люсии Харватовой на втором этапе. Габриэла Соукалова вернула чешек в борьбу за подиум, а Вероника Виткова, показав непривычно идеальную для себя точность, на последнем круге легко разобралась с одной из героинь этапа россиянкой Ольгой Подчуфаровой. Россиянки стали третьими, обойдя на финише в драматической борьбе (преимущество в 0,6 секунды) команду Италии.

После этой гонки еще более обострилась борьба в эстафетном зачете: итальянки на данный момент лидируют, Украина – вторая в 11-ти очках позади, дальше на небольшом отдалении команды Германии, Франции и Чехии. Следующая эстафетная гонка пройдет уже на заокеанских этапах – в Преск-Айл (США).

Ухудшились позиции нашей сборной и в Кубке наций: Украина откатилась сразу на пятое место, правда отставание от идущих третьими итальянок составляет всего четыре очка. А лидирует по-прежнему сборная Германии, опережающая команду Чехии на 232 балла. 4-е место у биатлонисток Франции.