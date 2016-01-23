Украинские биатлонисты победили в смешанной эстафете и одиночном миксте на этапе Кубка IBU

Сборная Украины оказалась единственной из 15-ти команд-участниц, кто в непростых погодных условиях, при сильнейшем ветре и обильном снегопаде, сумела обойтись без штрафных кругов и уверенно победила в миксте, сообщает портал Biatlon.com.ua.

Читайте такжеУкраинцы взяли "золото" в смешанной эстафете кубка Европы по биатлонуВ смешанной эстафете принимала участие команда в составе Надежды Белкиной, Яны Бондарь, Руслана Ткаленко и Дмитрия Русинова.

Итоговое преимущество украинской сборной над соперниками в этой гонке составило 47 секунд. На втором месте финишировали норвежцы, на третьем – команда Беларуси.

Вслед за победой в смешанной эстафете украинцы Анастасия Меркушина и Артем Тищенко выиграли одиночный микст. Второй преодолела эстафету команда Казахстана, третьей – Норвегии.

Кубок IBU берет паузу – многие спортсмены, в том числе и выступавшие в Арбере Анастасия Меркушина и Анастасия Ничипоренко, отправляются в Румынию на юниорский чемпионат мира. А седьмой этап Кубка IBU начнется 13 февраля в словацком Брезно-Осрбли.