Украинский легион: отечественные футболисты обустраиваются за границей

Все больше украинских игроков в последнее время переезжают за границу. Тренд двух-трехлетней давности о том, что в Украине непомерно высокие зарплаты и даже наши лидеры ни в какую не соглашаются ехать в клубы-середняки даже Топ-5 чемпионатов – Англии, Германии, Испании, Италии и Франции - ушел в далекое прошлое с началом войны и резким упадком экономики. Боссы отечественных клубов перестали швырять деньгами направо и налево. Многие вообще предпочитают финансировать клубы и, в частности, игроков по остаточному принципу. Есть и такие, кто вынужден скрываться, как владелец «Металлиста» Сергей Курченко, а, будучи в бегах, «олигарху» уже явно не до футбола.

Хронические задолженности в подавляющем большинстве отечественных клубов, нежелание и неумение руководства клубов перестраиваться под западную модель и учиться зарабатывать на футболе, отсутствие интереса к игре у болельщиков, которых сейчас все больше интересует элементарный вопрос - содержимое холодильника на собственной кухне – все это как нельзя лучше способствует массовому оттоку игроков. И если сразу после событий февраля-2014 и последовавшей за этим войны массово побежали легионеры, то уже сегодня, спустя два года, мы можем констатировать большой отток своих доморощенных талантов.

Еще каких-то три года назад в лучших бельгийских, голландских, швейцарских и прочих клубах, чьи игроки постоянно участвуют в матчах еврокубков, платили гораздо меньше, чем в украинских командах-середняках или аутсайдерах. Да и в командах-середняках ведущих европейских чемпионатов, как уже говорилось выше, ситуация была не лучше. А в клубы-звезды наших доморощенных «гениев» почему-то не звали. Вот и получалось, что украинский футбол варился в собственном соку. Сегодня ситуация изменилась…

Возвращаясь к началу текста отметим, что контракт Малиновского по-прежнему принадлежит донецкому «Шахтеру». Но если прежде атакующий полузащитник, на правах аренды, выступал за луганскую «Зарю», то теперь «Шахтер» передал его (также в аренду) бельгийскому клубу. Судя по всему, столь радикальные изменения в собственной карьере инициировал сам Малиновский.

К слову, генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов считает их поспешными. По его словам, выступление на Евро-2016 (игра в бельгийском клубе отнюдь не гарантирует Руслану попадание в национальную сборную, в отличие от стабильной игры в стартовом составе «Зари») и участие в групповом турнире последующей Лиги Европы-2016/17 принесли бы гораздо больше пользы для развития карьеры Малиновского. Но футболист выбрал другой путь…

Любопытно, что чуть раньше в Бельгию переехали еще два украинских футболиста, принадлежащих «Шахтеру». Сергея Болбата донецкий клуб передал в бесплатную аренду «Локерену». Середняк бельгийского чемпионата выплачивает игроку зарплату, положенную ему по контракту в «Шахтере». Украинец пока не стал твердым игроком стартового состава «Локерена», отыграв за свой новый клуб 10 матчей и забив 2 гола. А вот центральный защитник Александр Воловик не играет за «Лёвен» только тогда, когда имеет проблемы со здоровьем. Он 9 раз выходил в стартовом составе своего нового клуба, о чем в «Шахтере» не мог даже мечтать. Другое дело, что «Лёвен» является дебютантом элитного бельгийского дивизиона, выступает крайне слабо и имеет все шансы вылететь обратно – во вторую лигу – уже по итогам первого сезона.

В свою очередь, киевский динамовец Артем Кравец для продолжения своей карьеры избрал Германию. Вполне возможно, уже в ближайшую субботу он дебютирует в составе «Штутгарта». Именно за этот клуб Кравец будет выступать на правах аренды до завершения сезона. Вариант довольно спорный, ведь, играя за «Динамо», Артем имел почти гарантированное место в сборной Украины, а теперь нужно проявлять себя в совершенно незнакомых условиях.

Любопытно, что Кравец стал уже вторым украинцем в «Штутгарте». Первопроходцем оказался молодой форвард Борис Тащи. Осенью он был лучшим игроком молодежного состава «швабов» в третьем дивизионе, стал лучшим бомбардиром и капитаном команды. Его перевели в первую команду, где Тащи уже отыграл 13 минут в трех матчах Бундеслиги.

Пять матчей и, в общей сложности, 43 минуты, проведенные на поле во всех турнирах – это показатели Владлена Юрченко в леверкузенском «Байере» в первой половине нынешнего сезона. Экс-футболист «Шахтера» успел засветиться и в Лиге чемпионов, и в Бундеслиге. Но чаще всего капитан молодежной сборной Украины не мог попасть даже в заявку на матч. Похоже, Юрченко было бы полезно поиграть там, где конкуренция за место в основе не столь велика.

Есть наши люди и в итальянской Серии А. В середине октября экс-игрок донецкого «Металлурга» Василий Прийма на правах свободного агента пополнил ряды «Торино». Пока что в активе украинского защитника всего 5 минут, проведенных на поле в кубковом поединке против «Чезены». А поскольку его новый клуб из Кубка уже вылетел, на более серьезную игровую практику Прийме рассчитывать крайне сложно.

В свою очередь, выступающему за голландский «Витесс» Денису Олейнику игровой практики хватает. В своем клубе он едва ли не самый опытный футболист и почти всегда играет в стартовом составе. На его счету четыре забитых мяча, хотя имела место и трехматчевая дисквалификация. Вот только тренер национальной команды Украины Михаил Фоменко Олейника в последнее время почему-то игнорирует.

Еще одним игроком, потерявшим доверие главного тренера сборной Украины, стал Дмитрий Хомченовский. До переезда в испанскую «Понферрадину» он регулярно вызывался в сборную, но теперь его поездка на Евро-2016 под большим вопросом. Хомченовский пока не стал твердым игроком стартового состава середняка Сегунды (второй по значимости дивизион чемпионата Испании), сыграл шесть матчей в чемпионате и три – в Кубке. Кроме того, он даже забил гол в кубковом поединке против «Эйбара».

Также перебрался в Испанию Бека Вачиберадзе, который воспользовался пунктом соглашения с донецким «Шахтером», позволяющим расторгнуть контракт в случае отсутствия игровой практики в первой команде. Мирча Луческу его в состав практически не ставил, после чего состоялся переход игрока в испанский «Бетис». Впрочем, в севильском клубе Вачиберадзе не играет даже за «дубль», поскольку на новое место приехал совершенно не в форме.

А вот по соседству, в лагере злейшего врага «Бетиса» - «Севильи», обосновался не только Евгений Коноплянка (пожалуй, единственный украинский футболист, чью карьеру за границей можно назвать «звездной»), но и Марьян Швед. Экс-игрок «Карпат» набирается опыта в «дубле», где играет не слишком часто, а вот в Юношеской лиге УЕФА «Севилья» использовала украинца практически во всех матчах. Швед даже отметился одним голом и помог своей команде пробиться в 1/8 финала, где «Севилья» сыграет с «Аяксом».

Отдельным «слотом» идут киевские динамовцы, которых столичный клуб распределяет по самым разнообразным арендам. Если раньше под термином «аренда из «Динамо» практически гарантированно подразумевалась ссылка в ужгородскую «Говерлу», то теперь ситуация меняется в пользу зарубежных вариантов. О переходе Артема Кравца в «Штутгарт» сказано выше. А вот вратарь Максим Коваль почти полгода отыграл за датский «Оденсе». И отыграл, прямо скажем, не слишком удачно. Гораздо лучше идут дела у Евгения Селина, который решил попробовать свои силы в греческом «Платаниасе». Видимо, вдохновившись примером товарища, Андрей Цуриков для продолжения карьеры также избрал Грецию, а именно «Левадиакос»…

И это далеко не все наши полпреды в европейских клубах. Сегодня украинцы выступают в Турции и Хорватии, Португалии и Чехии, Венгрии и Румынии. Кроме того, не были упомянуты игроки, которые для продолжения карьеры избрали Россию или Белоруссию, Азербайджан или Казахстан. Там наших по-прежнему много, однако уровень, за исключением чемпионата России, оставляет желать много лучшего.

Азербайджанский и казахстанский варианты неплохи для тех, кому пора завершать карьеру. Скажем, переход Анатолия Тимощука в казахстанский «Кайрат» выглядит вполне уместным. А вот того же Виталия Вернидуба, сменившего «Зарю» на азербайджанскую «Габалу», и потерявшего место в сборной, понять сложно. Да, в финансовом плане он выиграл, но в плане развития карьеры, это путь в никуда. Уехать из Азербайджана в серьезный чемпионат почти невозможно.

Кстати в «Габале» образовалась сейчас целая украинская колония, которую бережно пестует главный тренер команды Роман Григорчук. В разгар кризиса в одесском «Черноморце» он принял приглашение боссов клуба и забрал с собой несколько ведущих игроков. А ведь их судьба могла сложиться совсем иначе. Одесская команда весьма добротно выступала в еврокубках, и игроки наверняка были на заметке у селекционеров европейских клубов. Впрочем, выступления на международной арене им не помогли вовремя уехать на Запад, а приглашение из Азербайджана оказалось весьма кстати.

По понятным причинам, в чемпионат Российской футбольной Премьер-лиги сейчас практически никто не едет. При этом украинская диаспора в нем остается довольно широкой. В основном, за счет игроков, начавших карьеру в местных клубах до известных событий. Тарас Михалик, Андрей Дикань, Марко Девич, Богдан Бутко, Константин Ярошенко, и неожиданно оказавшийся в центре внимания, Александр Зинченко из «Уфы».

Отдельно стоит еще раз упомянуть Евгения Коноплянку. Игрок, чья карьера в амбициозной испанской «Севилье» складывается весьма и весьма успешно. Конечно, уровень Андрея Шевченко во времена выступлений за «Милан» - образцово-показательный и запредельный для всех наших нынешних звезд вместе взятых. Но, вместе с тем, Коноплянка постоянно на виду. И это в команде, которая в этом сезоне участвовала в Лиге чемпионов. Буквально накануне, в матче Кубка Испании с «Мирандесом», украинец вышел в стартовом составе и провел на поле 61 минуту, после чего был заменен. Результативными действиями он не отметился, но, тем не менее, помог своей команде обыграть соперника (2:0). Всего же, на данный момент, на счету игрока 26 матчей в составе команды в сезоне 2015/16 и пять забитых голов.

Очевидно, что отъезд украинцев за границу - уже тенденция. И, наверное, ее можно назвать положительной. Если раньше наших футболистов «холил и лелеял» лимит на легионеров в собственном чемпионате, где обладатель украинского паспорта был на вес золота, то теперь они вынуждены пробиваться наверх собственными силами. Теперь они получают ровно столько, сколько зарабатывают. А чтобы выбить улучшенный контракт, нужно не просто иметь украинский паспорт, нужно повышать свое мастерство. К сожалению, делать это в условиях нынешнего чемпионата Украины крайне сложно. А значит, нужно уезжать.

К счастью, многие украинские футболисты начали это понимать…

Кирилл Стадниченко