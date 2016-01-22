Лужный назначен главным тренером ФК "Карпаты"

Одновременно был представлен и весь тренерский штаб трех профессиональных команд клуба, сообщает пресс-служба ФК "Карпаты".

Владимир Безуб'як, как сообщалось ранее, будет работать с главной командой. Ему будут помогать Владимир Журавчак, Александр Чижевский и Виталий Шпанюк. Андрей Тлумак возглавил молодежную команду «зелено-белых». Вместе с ним будут работать Андрей Сапуга и Олег Венчак. Что касаетя юниорской команды, то ей будет заниматься Роман Толочко вместе с помощниками - Олегом Гарасом и Богданом Стронцицким.

Олег Лужный провел блестящую футбольную карьеру. Начав свои выступления в луцком «Торпедо» и СКА «Карпаты», молодого защитника пригласили в киевское «Динамо», а затем и в сборную СССР, за которую он успел провести 8 матчей, но из-за травмы был вынужден пропустить чемпионат мира 1990 года в Италии.

За киевское «Динамо» Олег Лужный играл 10 лет, был капитаном не только клуба, но и сборной Украины, за которую провел 52 поединка. В составе «Динамо» защитник 7 раз выигрывал золотые награды чемпионата и 4 национальных Кубка.

В 1999 году Олег Лужный отправился в Англию, где выступал за лондонский «Арсенал», с которым стал чемпионом, а также за «Вулверхэмптон». Футбольную карьеру в качестве игрока защитник завершил в латвийской «Венте». В то же время, в этой команде он впервые попробовал себя в качестве наставника, ведь выполнял роль играющего тренера.

Вернувшись в киевское «Динамо» Олег Лужный дважды исполнял обязанности главного тренера, после отставок Йожефа Сабо и Валерия Газаева. Первый полноценный опыт тренер получил в Симферополе, когда возглавил местную «Таврию».

"Теперь Олег Романович вернулся в родной город и сделает все для того, чтобы львовские «Карпаты» достигли новых высот в Украине и Европе", - говорится в сообщении клуба.